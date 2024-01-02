Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Иркутской области полицейские устанавливают местонахождение двух охотников. С заявлением о розыске в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Киренский» обратилась родственница пропавших.
Со слов заявительницы, её 61-летний сын и 37-летний внук отправились на территорию охотугодия в районе реки Чечуй в конце сентября прошлого года. Мужчины планировали вернуться домой в последние числа декабря 2023 года, однако на связь по настоящее время не выходили.
- Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят связаться по телефону дежурной части: 8 (39568) 4-35-75 или ответственного оперативника 8-(964)-658-32-51, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области ищут пропавших охотников
Происшествия, Фото:
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