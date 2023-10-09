В Иркутске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист без прав





9 октября в Иркутске на улице Сурнова произошло ДТП, унёсшее жизнь 35-летнего мужчины. В 3:30 ночи на трассе столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и мотоцикл Yamaha.- В результате попутного столкновения автомашины «Мицубиси Лансер» и мотоцикла «Ямаха» 35-летний водитель байка скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Также травмы головы получил пассажир иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Как выяснили инспекторы ГИБДД, погибший лишён водительского удостоверения. Ранее он уже четыре раза привлекался за вождение в состоянии опьянения, в том числе к один раз к уголовной ответственности в 2019 году.- Причины столкновения и иные обстоятельства трагического ДТП устанавливаются, по данному факту назначена проверка, - прокомментировал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Антон Куриленко.