09 октября

08 октября

Популярное

В Забайкалье ребёнку выплатят пять тысяч за нападение собаки

В Забайкалье ребёнку выплатят пять тысяч за нападение собаки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент случился летом

23 июня в посёлке городского типа Могойтуй в Забайкальском крае собака местного жителя выбежала со двора дома и напала на маленького ребёнка. В результате он укушенную рану задней поверхности бедра и нравственные страдания.

На владельца пса, который не принял меры к надлежащему содержанию домашних животных, прокуратура подала иск о взыскании морального вреда.

- Могойтуйский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Решение суда не вступило в законную силу.
нападение собаки Забайкальский край прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист без прав
В Иркутске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист без прав
Происшествия, 09.10.2023
Погибший был злостным нарушителем ПДД
Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника
Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника
Происшествия, 09.10.2023
Он стащил чужой телефон, лежавший на фонтане
В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа
В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа
Происшествия, 09.10.2023
Выясняются все обстоятельства произошедшего
В Улан-Удэ пьяный мужчина обкидывал камнями вагоны
В Улан-Удэ пьяный мужчина обкидывал камнями вагоны
Происшествия, 09.10.2023
Его задержали и уже привлекли за мелкое хулиганство
Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду
Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»
В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»
Происшествия, 09.10.2023
Также в автоаварии пострадали оба водителя иномарок 
В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы
В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы
Происшествия, 09.10.2023
Они ушли на занятия и не вернулись
В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП
В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП
Происшествия, 09.10.2023
Питбайк подростку купили родители
В Бурятии под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
В Бурятии под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина шёл по дороге в попутном направлении  
Житель Бурятии избил знакомого табуреткой
Житель Бурятии избил знакомого табуреткой
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина пошёл на преступления вскоре после выхода на свободу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^