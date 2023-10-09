В Забайкалье ребёнку выплатят пять тысяч за нападение собаки

Инцидент случился летом



23 июня в посёлке городского типа Могойтуй в Забайкальском крае собака местного жителя выбежала со двора дома и напала на маленького ребёнка. В результате он укушенную рану задней поверхности бедра и нравственные страдания.



На владельца пса, который не принял меры к надлежащему содержанию домашних животных, прокуратура подала иск о взыскании морального вреда.



- Могойтуйский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Решение суда не вступило в законную силу.

