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В Забайкалье сошли с рельсов три вагона с щебнем

В Забайкалье сошли с рельсов три вагона с щебнем
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Из-за инцидента задержались пассажирские поезда

Вечером в среду, 19 июля, на перегоне Декабристы-Баляга Забайкальской железной дороги с рельсов сошли три вагона.

По данному факту  проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Восточном МСУТ СК России. Здесь уточнили, что с рельсов сошли одна платформа и два хоппер-вагона поезда путевой машинной станции № 184. Вагоны были загружены щебнем.

- Следователи СК России проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении. 

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, а также даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.


В телеграм-канале Забайкальской железной дороги сообщали, что была задержка пяти поездов в связи со сходом вагонов. Тут отметили, что инцидент произошёл без пострадавших, экология также не пострадала. Был нарушен габарит соседнего пути.

Движение поездов по перегону временно приостанавливалось. Время задержки поездов составило:

поезд №62 сообщением Москва-Владивосток - 6 часов 20 мин,
поезд №8 Новосибирск-Владивосток - 4 часа 15 мин,
поезд №70 Москва-Чита - 3 часа 20 мин.
Пассажиры пригородных поездов №6108 Петровский Завод-Хилок и №6105 Хилок-Петровский Завод были доставлены в пункты назначения автобусами.  
  
сход с рельсов Забайкальский край

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