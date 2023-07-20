В Забайкалье сошли с рельсов три вагона с щебнем



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, а также даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.





Вечером в среду, 19 июля, на перегоне Декабристы-Баляга Забайкальской железной дороги с рельсов сошли три вагона.По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Восточном МСУТ СК России. Здесь уточнили, что с рельсов сошли одна платформа и два хоппер-вагона поезда путевой машинной станции № 184. Вагоны были загружены щебнем.- Следователи СК России проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.В телеграм-канале Забайкальской железной дороги сообщали, что была задержка пяти поездов в связи со сходом вагонов. Тут отметили, что инцидент произошёл без пострадавших, экология также не пострадала. Был нарушен габарит соседнего пути.Движение поездов по перегону временно приостанавливалось. Время задержки поездов составило:поезд №62 сообщением Москва-Владивосток - 6 часов 20 мин,поезд №8 Новосибирск-Владивосток - 4 часа 15 мин,поезд №70 Москва-Чита - 3 часа 20 мин.Пассажиры пригородных поездов №6108 Петровский Завод-Хилок и №6105 Хилок-Петровский Завод были доставлены в пункты назначения автобусами.