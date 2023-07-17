17 июля

16 июля

Популярное

В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на корь

В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на корь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У пациента не было прививки от заболевания

В Чернышевском районе Забайкальского края 14 июля зарегистрирован второй случай подозрения на корь у ещё одного жителя Чернышевского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у взрослого так же, как и в первом случае с госпитализированным несовершеннолетним, не было прививки от заболевания.

Пациенты госпитализированы в краевую клиническую инфекционную больницу, им назначена необходимая медицинская помощь.

В Чернышевске, посёлке Букачача и селе Утан Чернышевского района организована иммунизация жителей по эпидемическим показаниям для предупреждения повторных случаев кори. По состоянию на 17 июля привиты 258 человек, в том числе 43 ребёнка.

Напомним, первый случай подозрения на корь зарегистрирован в Забайкалье 11 июля, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский край корь здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на корь
В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на корь
Происшествия, 17.07.2023
У пациента не было прививки от заболевания
В пригороде Улан-Удэ подтоплено около 80 участков
В пригороде Улан-Удэ подтоплено около 80 участков
Происшествия, 17.07.2023
Большинство из них расположены в Поселье
В Бурятии женщина умерла после изнасилования
В Бурятии женщина умерла после изнасилования
Происшествия, 17.07.2023
Она получила страшные травмы внутренних органов
В Иркутской области произошло два ДТП с участием водителей-подростков
В Иркутской области произошло два ДТП с участием водителей-подростков
Происшествия, 17.07.2023
Среди пострадавших есть девятилетняя пассажирка
В Иркутской области грозы оставили без электричества почти 2500 домов
В Иркутской области грозы оставили без электричества почти 2500 домов
Происшествия, 17.07.2023
Аварийное отключение произошло в 12 населённых пунктов
В Улан-Удэ на месте обрушения коллектора восстанавливают сети
В Улан-Удэ на месте обрушения коллектора восстанавливают сети
Происшествия, 17.07.2023
Аварийно-восстановительные работы идут уже третьи сутки
Житель Бурятии при падении с высоты разбил челюсть
Житель Бурятии при падении с высоты разбил челюсть
Происшествия, 17.07.2023
Врач выполнил шинирование нижней челюсти
В Забайкалье утонул двухлетний ребёнок
В Забайкалье утонул двухлетний ребёнок
Происшествия, 17.07.2023
Тело малыша нашли в километре от места происшествия
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от полицейских
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от полицейских
Происшествия, 17.07.2023
В какой-то момент он бросил автомобиль и пустился наутёк
В Улан-Удэ затопило трамвайные пути
В Улан-Удэ затопило трамвайные пути
Происшествия, 17.07.2023
Движение с Элеватора закрыто
В Бурятии частично подтопило 118 участков
В Бурятии частично подтопило 118 участков
Происшествия, 17.07.2023
В восьми районах республики введена повышенная готовность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^