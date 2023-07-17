В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на корь

У пациента не было прививки от заболевания



В Чернышевском районе Забайкальского края 14 июля зарегистрирован второй случай подозрения на корь у ещё одного жителя Чернышевского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у взрослого так же, как и в первом случае с госпитализированным несовершеннолетним, не было прививки от заболевания.



Пациенты госпитализированы в краевую клиническую инфекционную больницу, им назначена необходимая медицинская помощь.



В Чернышевске, посёлке Букачача и селе Утан Чернышевского района организована иммунизация жителей по эпидемическим показаниям для предупреждения повторных случаев кори. По состоянию на 17 июля привиты 258 человек, в том числе 43 ребёнка.



Напомним, первый случай подозрения на корь зарегистрирован в Забайкалье 11 июля, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

