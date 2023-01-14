Жильцы соседнего дома не пострадали
В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии на улице Овражная утром 14 января загорелся двухквартирный дом. Всего в тушении было задействовано пять человек и три единицы техники.
- По прибытию первого подразделения дом горел полностью изнутри. В результате пожара погиб мужчина. В соседней квартире жители не пострадали, - сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал дознаватель.
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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