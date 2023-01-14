На пожаре в Бурятии погиб мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жильцы соседнего дома не пострадали



В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии на улице Овражная утром 14 января загорелся двухквартирный дом. Всего в тушении было задействовано пять человек и три единицы техники.



- По прибытию первого подразделения дом горел полностью изнутри. В результате пожара погиб мужчина. В соседней квартире жители не пострадали, - сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».



Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал дознаватель.

