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На пожаре в Бурятии погиб мужчина

На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жильцы соседнего дома не пострадали

В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии на улице Овражная утром 14 января загорелся двухквартирный дом. Всего в тушении было задействовано пять человек и три единицы техники.

- По прибытию первого подразделения дом горел полностью изнутри. В результате пожара погиб мужчина. В соседней квартире жители не пострадали, - сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».

Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал дознаватель.
пожар смерть

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