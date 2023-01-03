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В районе Бурятии спасли семью, налетевшую на камень в машине

В районе Бурятии спасли семью, налетевшую на камень в машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авто застряло в лесу недалеко от райцентра

Этот инцидент произошёл поздним вечером 2 января в Тункинском районе. Примерно в 21:40 в лесном массиве недалеко от посёлка Аршан застрял легковой автомобиль.

Как выяснилось, водитель машины налетел на камень и не мог выехать. В авто, помимо самого мужчины, находились его беременная жена и четырёхлетний ребёнок.

На выручку людям пришли сотрудники пожарной части № 46, сообщается в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7». Они вызволили легковушку из «плена».
автомобили пожарные спасение Тункинский район

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