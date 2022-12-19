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В Иркутской области за сутки два автомобиля провалились под лёд

В Иркутской области за сутки два автомобиля провалились под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Инциденты произошли на одной реке в Зиминском районе

Вчера, 18 декабря, на реке Ока Зиминского района Иркутской области под лёд провалился автомобиль. Спасатели в гидрокостюмах подцепили автомобиль и помогли вытащить его из воды.


- О чём думал водитель в Зиминском районе, не понятно. На реке Ока в связи с потеплением образовалась наледь, толщина льда на месте провала не больше пяти сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Автолюбителя ждёт ряд административных протоколов за выезд на лёд и нарушение экологических норм.




На следующий день инцидент повторился. Житель Зиминского района решил переехать реку Оку на отечественном автомобиле «Нива» и также провалился под лёд. Мужчине помогли вытащить машину из воды. Причины такого экстремального поступка остались неизвестными.

- Страшная случайность или закономерность? - удивляются спасатели.

Нарушителя также ждёт административное наказание.





автомобили провалы под лед

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