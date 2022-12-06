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В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот

В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот
Происшествия,  Фото:из архива
Количество выявленных фальшивок снижается

За девять месяцев 2022 года банковские специалисты в Бурятии выявили 30 поддельных российских банкнот. За аналогичный период прошлого года фальшивок было почти вдвое больше - 56 штук.

По-прежнему чаще всего мошенники подделывали купюры номиналом 5000 рублей: в этом году на них приходилось примерно две трети всех обнаруженных фальшивок (19 штук). Остальные подделки — 2000 рублей (четыре штуки) и 1000 рублей (семь штук), рассказали в Национальном банке Бурятии.

- Несмотря на то, что число поддельных банкнот снизилось и занимает незначительную долю в общем количестве наличных денег, необходимо быть бдительным. Любую купюру, которая попадает к вам в руки, нужно внимательно проверять. Для проверки достаточно запомнить минимум три, а лучше пять признаков подлинности. Поможет в этом специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России», — рекомендовал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Борис Цыденов.

Изучать признаки подлинности денег можно с детства. Для школьников Банк России разработал специальную компьютерную игру «Космический детектив: загадка семи банкнот» (6+). В процессе игры герои познакомятся с основными защитными элементами банкнот, а заодно получат много полезных советов о наличных деньгах. В частности, о том, где сдать или обменять мелочь и что делать с поврежденными купюрами. Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав на компьютер.
фальшивые деньги

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