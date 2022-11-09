09 ноября

08 ноября

Популярное

Грузовик с пропаном попал в ДТП в Улан-Удэ

Грузовик с пропаном попал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Авария случилась в утренний час пик

Сегодня утром на Левом берегу в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка. В 7:25 здесь столкнулись легковой автомобиль «Тойота Пассо» и грузовик «Исудзу», перевозивший пропан.

Подобное ДТП могло обернуться очень печальными последствиями, а не просто вмятинами на машине. Пропан – огнеопасное вещество.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обошлось без пострадавших.


Поскольку автоавария случилась в утренний час пик, образовался огромный затор. Многие жители Левобережья из-за этого опоздали по своим делам: кто-то к месту учёбы, кто-то – на работу.

Видео с места ДТП очевидцы опубликовали в паблике «Аноним 03», подписчики которого обсуждают случившееся: «Белая машинка попала в «мёртвую зону», «Не надо прижиматься к длинномерам», «Держаться надо подальше от больших машин», «Большегрузы и длинномеры лучше вообще пропускать вперёд и соблюдать дистанцию».


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале заметили пару раненых косуль
На Байкале заметили пару раненых косуль
Происшествия, 09.11.2022
Следы крови животных обнаружили также на острых наконечниках забора
Грузовик с пропаном попал в ДТП в Улан-Удэ
Грузовик с пропаном попал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 09.11.2022
Авария случилась в утренний час пик
Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил
Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил
Происшествия, 09.11.2022
Мужчина на глазах у пожилых людей стащил телевизор
Иркутянин собирался подарить другу героиновое яблоко
Иркутянин собирался подарить другу героиновое яблоко
Происшествия, 09.11.2022
Фрукт с «сюрпризом» изъяли транспортные полицейские  
Часть Улан-Удэ была обесточена на девять часов
Часть Улан-Удэ была обесточена на девять часов
Происшествия, 09.11.2022
«Так надолго не отключали никогда», - жалуются местные жители
В Бурятии закладчику ужесточили наказание
В Бурятии закладчику ужесточили наказание
Происшествия, 09.11.2022
Мужчина разместил наркотики в пяти тайниках 
На пожаре в Улан-Удэ спасли человека
На пожаре в Улан-Удэ спасли человека
Происшествия, 09.11.2022
Горела квартира в центре города 
В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки
В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки
Происшествия, 08.11.2022
Собака сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка 
В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
Происшествия, 08.11.2022
На месте работали взрывотехники
В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
Происшествия, 08.11.2022
Пассажиры на остановках заметно нервничают
Прокуратура Бурятии поставила на контроль дело о покалеченной малышке
Прокуратура Бурятии поставила на контроль дело о покалеченной малышке
Происшествия, 08.11.2022
Будут проверены органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^