Грузовик с пропаном попал в ДТП в Улан-Удэ





Сегодня утром на Левом берегу в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка. В 7:25 здесь столкнулись легковой автомобиль «Тойота Пассо» и грузовик «Исудзу», перевозивший пропан.Подобное ДТП могло обернуться очень печальными последствиями, а не просто вмятинами на машине. Пропан – огнеопасное вещество.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обошлось без пострадавших.Поскольку автоавария случилась в утренний час пик, образовался огромный затор. Многие жители Левобережья из-за этого опоздали по своим делам: кто-то к месту учёбы, кто-то – на работу.Видео с места ДТП очевидцы опубликовали в паблике «Аноним 03», подписчики которого обсуждают случившееся: «Белая машинка попала в «мёртвую зону», «Не надо прижиматься к длинномерам», «Держаться надо подальше от больших машин», «Большегрузы и длинномеры лучше вообще пропускать вперёд и соблюдать дистанцию».