Иркутянин собирался подарить другу героиновое яблоко













Возбуждено восемь уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств. Обвиняемого заключили под стражу.



Возбуждено восемь уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств. Обвиняемого заключили под стражу.

На входе в здание железнодорожного вокзала Иркутска бдительные транспортные полицейские задержали 35-летнего местного жителя. В его сумке с продуктами обнаружили яблоко, внутри которого был спрятан пакетик с героином.- Экспертизой установлено, что это героин весом около 0,5 граммов. Мужчина пояснил, что героин он планировал подарить знакомому. Впоследствии в ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли приспособления для потребления наркотических средств – шприц, пластиковую бутылку с остатками наркотического вещества, мундштук, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.При осмотре телефона задержанного обнаружили координаты, по которым в Ленинском районе Иркутска полицейские нашли семь подготовленных к сбыту закладок. Там было спрятано более двух граммов синтетических наркотиков.