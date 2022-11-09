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Иркутянин собирался подарить другу героиновое яблоко

Иркутянин собирался подарить другу героиновое яблоко
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Фрукт с «сюрпризом» изъяли транспортные полицейские

На входе в здание железнодорожного вокзала Иркутска бдительные транспортные полицейские задержали 35-летнего местного жителя. В его сумке с продуктами обнаружили яблоко, внутри которого был спрятан пакетик с героином.

- Экспертизой установлено, что это героин весом около 0,5 граммов. Мужчина пояснил, что героин он планировал подарить знакомому. Впоследствии в ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли приспособления для потребления наркотических средств – шприц, пластиковую бутылку с остатками наркотического вещества, мундштук, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



При осмотре телефона задержанного обнаружили координаты, по которым в Ленинском районе Иркутска полицейские нашли семь подготовленных к сбыту закладок. Там было спрятано более двух граммов синтетических наркотиков.


Возбуждено восемь уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств. Обвиняемого заключили под стражу.

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