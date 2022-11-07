Четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в Забайкалье

Инцидент произошёл около кафе



В городе Шилка Забайкальского края задержали 35-летнего местного жителя, который привёл в действие неустановленное взрывное устройство.



Инцидент произошёл вечером 5 ноября около кафе.



- По данным следствия, подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство. В результате четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Вскоре полицейские с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого. В его доме провели обыск.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.



Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

