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Четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в Забайкалье

Четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в Забайкалье
Происшествия, 
Инцидент произошёл около кафе

В городе Шилка Забайкальского края задержали 35-летнего местного жителя, который привёл в действие неустановленное взрывное устройство.

Инцидент произошёл вечером 5 ноября около кафе.

- По данным следствия, подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство. В результате четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Вскоре полицейские с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого. В его доме провели обыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. 
покушение на убийство

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