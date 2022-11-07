Четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в Забайкалье

Инцидент произошёл около кафе
В городе Шилка Забайкальского края задержали 35-летнего местного жителя, который привёл в действие неустановленное взрывное устройство.
Инцидент произошёл вечером 5 ноября около кафе.
- По данным следствия, подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство. В результате четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Вскоре полицейские с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого. В его доме провели обыск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
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