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Трёх жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях

Трёх жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях
Происшествия, 
Во всех случаях нарушители были пьяны

В Иркутской области осудили трёх жителей, которые, будучи пьяными, сообщили о бомбах в разных зданиях. Они были признаны виновными в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Первый случай произошёл в апреле. 23-летний иркутянин обратился в правоохранительные органы, солгав о том, что в одной из школ города готовится теракт. Молодому человеку назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Следующее сообщение о «минировании» было зафиксировано летом в селе Еланцы. 54-летняя местная жительница позвонила в полицию с похожей информацией. В качестве объекта она выбрала сельскую школу. Женщину осудили к ограничению свободы сроком на один год.

40-летний иркутянин сообщил о готовящемся теракте в здании Центрального рынка города. Его суд приговорил к трём годам и двум месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.

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