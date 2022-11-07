Трёх жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения о минированиях

Во всех случаях нарушители были пьяны



В Иркутской области осудили трёх жителей, которые, будучи пьяными, сообщили о бомбах в разных зданиях. Они были признаны виновными в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Первый случай произошёл в апреле. 23-летний иркутянин обратился в правоохранительные органы, солгав о том, что в одной из школ города готовится теракт. Молодому человеку назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.



Следующее сообщение о «минировании» было зафиксировано летом в селе Еланцы. 54-летняя местная жительница позвонила в полицию с похожей информацией. В качестве объекта она выбрала сельскую школу. Женщину осудили к ограничению свободы сроком на один год.



40-летний иркутянин сообщил о готовящемся теракте в здании Центрального рынка города. Его суд приговорил к трём годам и двум месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.



