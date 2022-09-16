В Бурятии произошло два пожара из-за поджогов





















Два пожара произошло в Бурятии 15 сентября из-за поджогов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Ночью поступил сигнал о загоревшемся сене в селе Окино-Ключи Бичурского района. Когда прибыли пожарные, горели сено, навес для его хранения и стайка для коров.Пожарные ликвидировали открытый огонь за час. Огонь уничтожил 42 центнера сена, стайку и навес на площади 140 квадратных метров. Сумма материального ущерба устанавливается.По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Хозяин рассказал, что конфликтных ситуаций у него ни с кем не было. Виновников сейчас ищет полиция.Второе возгорание произошло поздним вечером 15 сентября по улице Мира в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии.Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило стену внутри строящегося бревенчатого гаража. Очаг возгорания был обнаружен внутри - в углу гаража горели автомобильные покрышки. Жилой дом, к которому пристроен гараж, удалось спасти от огня.Пострадавших нет. На тушение ушло шесть минут.В результате пожара огнём повреждена стена внутри гаража и автомобильные покрышки.По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог. Сумма ущерба устанавливается. На место выезжала следственно-оперативная группа органов внутренних дел по Джидинскому району.Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.