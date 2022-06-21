Поиски ведутся в двух районах
В Тункинском районе Бурятии спасатели вблизи реки Белый Иркут ищут 47-летнего мужчину. Он потерялся в этой местности при сборе дикоросов 18 июня.
Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поиск результатов не дал.
Поисковые работы будут продолжены, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Также спасатели продолжают поиски пропавшего пенсионера. 16 июня они выехали в Курумканский район на поиски мужчины, который 10 июня ушёл с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.
За минувшие выходные спасатели обследовали 15 км² местности. Поиск результатов не дал.
Спасатели ищут двух пропавших людей в Бурятии
Происшествия, Фото:
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