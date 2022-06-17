О пропавшем нет никакой информации уже неделю
Вчера, 16 июня, в Курумканском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на поиски 75-летнего мужчины. Он ушёл 10 июня с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.
Пенсионера ищут шесть спасателей, а также полицейские.
О ходе поисковых работ сообщат позднее.
- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Если после начала поисков вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом спасателям! – напоминают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пенсионер ушёл с заимки и пропал
Происшествия, Фото:
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