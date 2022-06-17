В Бурятии пенсионер ушёл с заимки и пропал

О пропавшем нет никакой информации уже неделю



Вчера, 16 июня, в Курумканском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на поиски 75-летнего мужчины. Он ушёл 10 июня с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.



Пенсионера ищут шесть спасателей, а также полицейские.



О ходе поисковых работ сообщат позднее.



- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Если после начала поисков вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом спасателям! – напоминают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



