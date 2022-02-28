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В Бурятии автомобили застревают на Байкале из-за огромной трещины

В Бурятии автомобили застревают на Байкале из-за огромной трещины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За один день помощь спасателей потребовалась трём автомобилям с туристами

В выходные на акватории озера Байкал образовалась трещина шириной от 3 до 10 метров протяжённостью более 10 километров. Глубина в этом месте составляет более ста метров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Из-за этой огромной трещины в ловушке оказываются автомобилисты.

Так, днём 26 февраля на телефон спасения 112 поступило звонок о застрявшем «Лэнд Крузере». Во внедорожнике ехали четыре пассажира, двое из них дети. Автомобиль не мог проехать к берегу из-за этой трещины.

На место направились спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС из Усть-Баргузина на вездеходе «Трэкол», а также спасатели Всероссийского общества спасания на водах.

Приехавшие специалисты итоге организовали временные мостки через трещину. «Лэнд Крузер» благополучно пересёк опасное место, после чего в сопровождении спасателей проследовал к берегу.

Вечером того же дня эта трещина отрезала путь двум автомашинам УАЗ, в которых находились 15 пассажиров, в том числе двое детей. Автомобилисты следовали от острова Ольхон в село Турка. По предварительной информации, поездку по льду организовала для туристов частная фирма.

Для оказания помощи на место также выезжали спасатели. Автомашины были благополучно переправлены через опасный участок и сопровождены спасателями на берег.

- В связи с аномально высокими температурными показателями на Байкале началось таяние льда, в связи с этим, передвижение по поверхности водоёма опасно для жизни. Как правило, случаи провала транспорта под лед происходят из-за самоуверенности и незнания водителями ледовой обстановки на пересекаемом водоеме, а именно толщины и структуры льда, образовавшихся трещин и полыней. К большому сожалению, автолюбители, желающие сократить путь по льду, пренебрегают элементарными правилами безопасности, подвергая свою жизнь и жизнь своих близких людей смертельной опасности, - отмечают в МЧС. 
Байкал спасатели автомобили

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