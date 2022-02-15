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Улан-удэнке, которую побил таксист, выплатили компенсацию

Улан-удэнке, которую побил таксист, выплатили компенсацию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавшая пассажирка выиграла суд у службы заказа такси

Судебные приставы взыскали со службы заказа такси в пользу улан-удэнки 30 тысяч рублей компенсации морального вреда при оказании услуг по её перевозке, сообщает пресс-служба УФССП Бурятии. Название фирмы в ведомстве не раскрывают.

Девушка вызвала себе машину через приложение службы заказа такси. Однако во время поездки между пассажиркой и водителем произошёл конфликт. В результате водитель попросту поколотил девушку.

Суд признал водителя такси виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших за собой последствий для уголовного дела».

В свою очередь, девушка также обратилась в суд с заявлением о взыскании со службы заказа такси компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил её исковые требования.

Судебные приставы-исполнители провели комплекс принудительных мер, в результате чего фирма оплатил сумму компенсации в размере 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объёме.

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