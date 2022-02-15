Пострадавшая пассажирка выиграла суд у службы заказа такси
Судебные приставы взыскали со службы заказа такси в пользу улан-удэнки 30 тысяч рублей компенсации морального вреда при оказании услуг по её перевозке, сообщает пресс-служба УФССП Бурятии. Название фирмы в ведомстве не раскрывают.
Девушка вызвала себе машину через приложение службы заказа такси. Однако во время поездки между пассажиркой и водителем произошёл конфликт. В результате водитель попросту поколотил девушку.
Суд признал водителя такси виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших за собой последствий для уголовного дела».
В свою очередь, девушка также обратилась в суд с заявлением о взыскании со службы заказа такси компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил её исковые требования.
Судебные приставы-исполнители провели комплекс принудительных мер, в результате чего фирма оплатил сумму компенсации в размере 30 тысяч рублей.
На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объёме.
Улан-удэнке, которую побил таксист, выплатили компенсацию
Происшествия, Фото:
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