В Бурятии росгвардейцы ночью поймали «чёрного» лесоруба









В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники сил специального назначения Росгвардии вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД в ходе рейда задержали подозреваемого в незаконной рубке леса.Молодой человек был задержан в трёх километрах от села Бар, в лесу Мухоршибирского участкового лесничества с поличным, когда валил сосны. Он успел незаконно спилить около семи кубометров.Задержанный – 25-летний житель соседнего района, ранее судим. Он был доставлен в отдел полиции.- С места преступления изъяты грузовой автомобиль, бензопила и древесина. Причинённый государству ущерб оценивается в сумму более 220 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.