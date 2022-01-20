В Бурятии росгвардейцы ночью поймали «чёрного» лесоруба

Ущерб превысил 200 тысяч рублей
В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники сил специального назначения Росгвардии вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД в ходе рейда задержали подозреваемого в незаконной рубке леса.
Молодой человек был задержан в трёх километрах от села Бар, в лесу Мухоршибирского участкового лесничества с поличным, когда валил сосны. Он успел незаконно спилить около семи кубометров.
Задержанный – 25-летний житель соседнего района, ранее судим. Он был доставлен в отдел полиции.
- С места преступления изъяты грузовой автомобиль, бензопила и древесина. Причинённый государству ущерб оценивается в сумму более 220 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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