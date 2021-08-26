Пьяный забайкалец выстрелил из ружья в молодого человека

Мужчина схватился за ружьё во время конфликта



Вечером 24 августа в Забайкальском крае в больницу доставили 19-летнего жителя села Таптугары с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.



На место выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем. В ходе совместной работы следователей и полицейских удалось установить причастного к преступлению мужчину.



По версии следствия, около 17 часов в селе Таптугары пьяный 33-летний местный житель во время конфликта выстрелил из охолощённого ружья, переделанного для стрельбы боевыми патронами, в 20-летнего парня. Ружьё мужчина хранил незаконно.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».



Подозреваемый задержан следователями, на допросе он признался в совершенном преступлении. По изъятым с места происшествия и у подозреваемого предметам и образцам назначены судебные экспертизы. Готовятся документы для предъявления подозреваемому обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

