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Пьяный забайкалец выстрелил из ружья в молодого человека

Пьяный забайкалец выстрелил из ружья в молодого человека
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина схватился за ружьё во время конфликта

Вечером 24 августа в Забайкальском крае в больницу доставили 19-летнего жителя села Таптугары с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

На место выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем. В ходе совместной работы следователей и полицейских удалось установить причастного к преступлению мужчину.

По версии следствия, около 17 часов в селе Таптугары пьяный 33-летний местный житель во время конфликта выстрелил из охолощённого ружья, переделанного для стрельбы боевыми патронами, в 20-летнего парня. Ружьё мужчина хранил незаконно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемый задержан следователями, на допросе он признался в совершенном преступлении. По изъятым с места происшествия и у подозреваемого предметам и образцам назначены судебные экспертизы. Готовятся документы для предъявления подозреваемому обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
покушение на убийство

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