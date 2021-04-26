Из горящего дома эвакуировались 40 человек
Вечером в воскресенье 25 апреля, в пятиэтажном доме в городе Братск на улице Комсомольская произошёл пожар.
На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры на пятом этаже здания коридорного типа шёл густой дым, также наблюдалось сильное задымление в помещениях четвёртого и пятого этажей. По лестничным маршам из подъезда самостоятельно эвакуировались 40 человек. 16-летнему подростку потребовалась медицинская помощь, девушка была госпитализирована.
- Для спасения женщины, которая ждала помощи в оконном проёме на пятом этаже, был задействован автоколенчатый подъёмник. С пятого этажа здания двумя звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных средств по лестничным маршам были выведены пять человек. В это же время на верхнем этаже, где наблюдалось сильное задымление, было обследовано десять квартир – искали жильцов, которые не смогли своевременно покинуть жильё, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Братского пожарно-спасательного гарнизона Александр Суравишин.
Хозяйка квартиры, в которой произошёл пожар, сообщила, что возгорание началось в коридоре. Флаконы и тюбики с горючей бытовой химией для уборки в помещениях поспособствовали быстрому распространению огня и дыма. Огонь заблокировал пути выхода из квартиры, дымом заволокло всё помещение. Единственным выходом оставалось окно, в котором она и ждала спасения. К ликвидации пожара были привлечены десять единиц техники и 28 человек личного состава.
В результате пожара в коридоре на площади четыре квадратных метра повреждены стены, потолок, мебель и вещи, квартира закопчена.
Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 1863 пожара, на которых спасены 351 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Братске на пожаре женщина с пятого этажа ждала помощи в окне
Происшествия, Фото:
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