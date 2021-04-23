Пьяная мать без водительских прав на машине врезалась в поезд
31-летняя жительница Улетовского района Забайкальского края предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля на железнодорожном переезде в селе Домна женщина, не имея водительских прав и находясь в нетрезвом состоянии, при управлении автомобилем проигнорировала запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с железнодорожным составом.
Четырёхлетняя дочь женщины, которая находилась в автомобиле без удерживающего устройства, получила тяжелейшие травмы. Она скончалась в больнице.
Обвиняемую заключили под стражу. В ходе предварительного расследования следователи назначили проведение судебных экспертиз, в том числе, медицинской, автотехнической, психолого-психиатрической.
Обвиняемая полностью признала свою вину.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалка предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП
Происшествия, Фото:
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