В Забайкалье арестовали мать погибшего на ж/д переезде ребёнка

Девочка погибла по вине пьяной матери



32-летняя жительница Забайкальского края, чья дочь погибла в аварии на железнодорожном переезде, по решению суда взята под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.



Трагедия произошла 8 февраля на железнодорожном переезде в селе Домна. Женщина ехала за рулём в нетрезвом состоянии. Она проигнорировала запрещающий сигнал светофора, выехала на железнодорожный переезд, где в машину врезался состав.



В результате ДТП четырёхлетняя девочка, которая находилась в автомобиле без удерживающего устройства, погибла.



На её мать было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».



Следователи назначили проведение судебных экспертиз, в том числе, автотехнической и судебно-медицинской. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. Женщина допрошена, она признала вину.



17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемой под стражу. Под стражей она будет находиться на период проведения следственных действий.



Ход следствия находится на контроле руководителя регионального следственного управления.





