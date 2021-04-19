В Бурятии минобороны проиграло суд по делу о суициде солдата

Иск минобороны был связан с компенсацией морального вреда
Верховный суд Бурятии рассмотрел дело, связанное с погибшем солдатом-срочником. Молодой человек служил в армии по призыву. Он покончил с собой осенью 2017 года, когда до дембеля ему оставалось меньше двух месяцев. Мать парня в те дни рассказывала, что на его теле были синяки и шишки.
Спустя год после трагедии в Военном следственном управлении СК РФ по Восточному военному округу сообщили, что по данному делу осуждены двое рядовых, также служивших по призыву.
- Рядовые, угрожая применением насилия, вымогали у сослуживцев деньги. Испугавшись, потерпевшие передали свои банковские карты и пин-коды к ним, - сообщали в Военном следственном управлении.
Следствие пришло к выводу, что эти рядовые настолько запугали сослуживцев, что один, не выдержав психологического давления, и совершил самоубийство. Вымогателям было назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее мать погибшего парня выиграла суд у минобороны России, отсудив компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Минобороны, в свою очередь, обратилось в суд, решив взыскать эту сумму, уплаченную матери, в порядке регресса с тех самых бывших рядовых.
Районный суд иск министерства обороны России удовлетворил.
Но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии это решение суда отменила и отказала в удовлетворении иска. Согласно материалам уголовного дела, одной из причин гибели солдата стала также неудовлетворительная организации работы с личным составом со стороны должностных лиц части - командира, его заместителя и непосредственного начальника.
- Коллегия указала, что взыскание компенсации морального вреда с минобороны по решению суда по иску женщины, не связано с действиями ответчиков. Доказательств того, что именно действия ответчиков привели к выплате компенсации морального вреда министерством, суду не представлено. Вина молодых людей в смерти военнослужащего не установлена. Из материалов дела не следует, что моральный вред матери, заключающийся в переживаниях в связи с утратой сына, был причинён в результате действий сослуживцев её сына. Расходы, понесённые министерством обороны не связаны напрямую с действиями (бездействием) ответчиков, и не являются ущербом, причинённых их действиями, - пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В итоге Верховный суд отказал во взыскании компенсации с сослуживцев покончившего с собой молодого человека.
В Бурятии минобороны проиграло суд по делу о суициде солдата
Происшествия, Фото:
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