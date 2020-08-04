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Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю

Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю
Происшествия,  Фото:страница Доры Хамагановой
Зона поисков с земли и с воздуха расширяется

Продолжаются поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». Он вылетел с двумя пилотами и четырьмя пассажирами из Кырена 19 июля и с тех пор так и не вышел на связь. Сейчас его ищут в двух районах республики и в Иркутской области.

Накануне вертолёт Ми-8 обследовал территорию Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 440 кв. км.

На земле поиски ведут три сводные группы по трём маршрутам. Всего было задействовано 24 человека от Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Забайкальской авиационной базы охраны лесов, регионального управления МЧС. В ходе наземных поисков обследовано 27 кв.км.

За 16 дней поисков вертолёты Ми-8, Робинсон R-66, самолёты Ан-2 и Ан-26 совершили 58 вылетов. Площадь обследованной территории составляет 20135 кв.км. Беспилотник Zala 42116E, который привезли из Новосибирска поисковики отряда «Лиза Алерт» совершил четыре полёта, общая площадь обследования составила 780 кв. км. Наземная группировка прошла 168,5 кв. км

Всего в поисках задействовано 75 человек и шесть единиц техники.

Поиск продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Накануне стало известно, что к поискам подключились военные, они задействуют мощный беспилотник «Орлан-10». Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день. 

Местные старожилы говорят, что в тайге можно выжить, поскольку в этом году богатый урожай лесных даров: грибов, ягод, орехов, зелени. 

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС


пропавшие без вести самолеты
 
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