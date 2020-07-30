Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином
Специалисты определили причину пожара в Северо-Байкальском районе Бурятии, унёсшего жизнь ребёнка. Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в посёлке Нижнеангарск произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Внутри пожарные обнаружили тело ребёнка.
Сегодня стали известны подробности пожара. Первое пожарное подразделение прибыло на место в течение семи минут. На момент их прибытия было сильное задымление и горела крыша здания. Около получаса понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.
- Причиной пожара с гибелью ребёнка послужила детская шалость с огнём. Со слов другого ребёнка, в здании находились канистры с бензином, у ребят были спички, одна упала и огонь мгновенно распространился. Один мальчик выбежал, второй не успел, выход уже был заблокирован огнём, - рассказал дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Северо-Байкальского района Андрей Демин.
В результате пожара повреждены крыша здания на площади 10 кв. м., входная дверь и стены. Всего к тушению привлекались восемь человек и три единицы техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в Улан-Удэ по этой же причине произошел крупный пожар - дети спалили автомобиль, гаражи и кладовые.
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, Фото:
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