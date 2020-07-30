 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками

В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином

Специалисты определили причину пожара в Северо-Байкальском районе Бурятии, унёсшего жизнь ребёнка. Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в посёлке Нижнеангарск произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Внутри пожарные обнаружили тело ребёнка.

Сегодня стали известны подробности пожара. Первое пожарное подразделение прибыло на место в течение семи минут. На момент их прибытия было сильное задымление и горела крыша здания. Около получаса понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.

- Причиной пожара с гибелью ребёнка послужила детская шалость с огнём. Со слов другого ребёнка, в здании находились канистры с бензином, у ребят были спички, одна упала и огонь мгновенно распространился. Один мальчик выбежал, второй не успел, выход уже был заблокирован огнём, - рассказал дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Северо-Байкальского района Андрей Демин.

В результате пожара повреждены крыша здания на площади 10 кв. м., входная дверь и стены. Всего к тушению привлекались восемь человек и три единицы техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в Улан-Удэ по этой же причине произошел крупный пожар - дети спалили автомобиль, гаражи и кладовые.

пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии утонула 10-летняя девочка
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия, 30.07.2020
Тело девочки выловили рыбаки
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, 30.07.2020
Сегодня утром пожар ликвидировали
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, 30.07.2020
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 30.07.2020
Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности
В Улан-Удэ ищут парочку по подозрению в краже экшн-камер
В Улан-Удэ ищут парочку по подозрению в краже экшн-камер
Происшествия, 30.07.2020
Кража произошла в магазине в торговом центре
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
Происшествия, 30.07.2020
Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора
В Бурятии змеи покусали ребёнка и двух женщин
В Бурятии змеи покусали ребёнка и двух женщин
Происшествия, 30.07.2020
Инциденты произошли в Джидинском районе
Забайкалец на глазах у дочери зарезал жену в Бурятии
Забайкалец на глазах у дочери зарезал жену в Бурятии
Происшествия, 30.07.2020
Без родителей остались две маленькие дочери
Вахтовик украл телефон у коллеги Улан-Удэ
Вахтовик украл телефон у коллеги Улан-Удэ
Происшествия, 30.07.2020
Кража произошла в доме потерпевшего
Забайкалец выстрелил из винтовки в девятилетнего ребёнка
Забайкалец выстрелил из винтовки в девятилетнего ребёнка
Происшествия, 30.07.2020
Мужчина «наказал» ребёнка за то, что он залез на колесо
В Бурятии прибавилось 35 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 35 больных коронавирусом
Происшествия, 30.07.2020
Число больных COVID-19 приближается к 4100
В Бурятии бригадира санатория оштрафовали за унижение начальника
В Бурятии бригадира санатория оштрафовали за унижение начальника
Происшествия, 30.07.2020
Оскорблённый начальник обратился в прокуратуру
В округе Иркутска зафиксировано более 200 нарушений закона о тишине
В округе Иркутска зафиксировано более 200 нарушений закона о тишине
Происшествия, 29.07.2020
В основном граждане жалуются на шумных соседей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^