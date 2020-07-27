В Улан-Удэ дети спалили автомобиль, гаражи и кладовые

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Была угроза перехода огня на деревянный многоквартирный дом



Вчера вечером пожарным произошёл пожар на улице Кундо в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и гаражи.



Огонь уничтожил легковой автомобиль, кладовые на общей площади 192 кв. м. Также три гаража выгорели изнутри на площади 63 кв. м., крыша пяти гаражей сгорела полностью на площади 120 кв. м.



- Предварительно основной версией пожара рассматривается детская шалость с огнём детей, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ Александр Хальбаев.



За час пожар был локализован, ещё около часа понадобилось, чтобы полностью его ликвидировать. Работы осложнялись плотной застройкой, также существовала угроза перехода огня на деревянный многоквартирный жилой дом.



Всего к тушению привлекались 18 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.







