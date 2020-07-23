В Бурятии в центральной экологической зоне Байкала разрослась свалка





В посёлке Усть-Баргузин, который находится в центральной экологической зоне Байкала, обнаружили крупную свалку. Она появилась из-за бездействия местных властей, сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.В посёлке отсутствовало место временного складирования мусора. По закону, данная площадка исполняет роль перегрузочной станции, отходы на ней могут храниться не более 11 месяцев, через неё региональный оператор контролирует мусорные потоки. Кроме того, организация такой площадки в посёлке Усть-Баргузин предусмотрена соглашением, заключенным министерством природных ресурсов Бурятии и региональным оператором ООО «ЭкоАльянс».- Отсутствие необходимого объекта не могло остановить процесс работы и привело к накоплению отходов на существующей несанкционированной свалке, находящейся в стадии ликвидации и непригодной для использования в качестве временной площадки. Это нарушало законодательство об охране окружающей среды, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в суде доказал бездействие администрации посёлка Усть-Баргузин по непринятию мер для создания места накопления твёрдых коммунальных отходов. 15 июля суд удовлетворил иск в полном объёме. Теперь муниципалитет обязан организовать необходимую площадку.