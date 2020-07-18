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В Улан-Удэ рабочего насмерть завалило грунтом

В Улан-Удэ рабочего насмерть завалило грунтом
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Трагедия произошла во время земляных работ

В пятницу, 17 июля, в Улан-Удэ погиб рабочий, которого насмерть завалило грунтом. Мужчина трудился на земляных работах. Погибшему было всего 32 года.

- 17 мая в 18.30 поступило сообщение о том, что на улице Ковалевской во время земляных работ на одного из рабочих обвалился грунт. Незамедлительно к месту происшествия прибыли экстренные службы. К сожалению, мужчина 32 лет получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в Территориальном центра медицины катастроф в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года в Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй в свежевырытым котловане.


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