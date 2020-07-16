Пожар произошёл в Мухоршибирском районе
Вчера в селе Мухоршибир загорелся трактор. Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту горел моторный отсек, огонь переходил на кабину.
В результате выгорели моторный отсек и кабина трактора.
Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Селенгинском районе Бурятии на трассе сгорел микроавтобус.
В Бурятии сгорел трактор
Происшествия, Фото:
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