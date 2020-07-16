В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео

Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе
Вчера, 15 июля, в Селенгинском районе Бурятии на трассе сгорел микроавтобус.
- Ближайшая пожарная часть находится в 22 километрах от места пожара, ввиду этого на момент прибытия пожарных автомобиль горел полностью. В результате пожара микроавтобус сгорел полностью на общей площади шесть кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.
Видео горящего микроавтобуса, сделанное очевидцами, появилось в группе ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ:
Потушенный микроавтобус (фото агентства ГО и ЧС):
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