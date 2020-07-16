 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео

В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе

Вчера, 15 июля, в Селенгинском районе Бурятии на трассе сгорел микроавтобус.

- Ближайшая пожарная часть находится в 22 километрах от места пожара, ввиду этого на момент прибытия пожарных автомобиль горел полностью. В результате пожара микроавтобус сгорел полностью на общей площади шесть кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.

Видео горящего микроавтобуса, сделанное очевидцами, появилось в группе ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ:



Потушенный микроавтобус (фото агентства ГО и ЧС):



пожар автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине
В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине
Происшествия, 16.07.2020
Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям
Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон
Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон
Происшествия, 16.07.2020
Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности
В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео
В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео
Происшествия, 16.07.2020
Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе
В Бурятии мужчина утонул в карьере
В Бурятии мужчина утонул в карьере
Происшествия, 16.07.2020
Погибший купался в несанкционированном месте
Житель Бурятии заявил о нападении рыси
Житель Бурятии заявил о нападении рыси
Происшествия, 16.07.2020
Пострадавший мужчина гулял с собакой в Иволгинском районе
В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке
В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, 16.07.2020
Тушение в Забайкальском нацпарке продолжается
За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей
Происшествия, 16.07.2020
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов
Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов
Происшествия, 16.07.2020
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
Жителя Бурятии осудили за покупку синтетики
Жителя Бурятии осудили за покупку синтетики
Происшествия, 16.07.2020
Он хранил наркотики для личного употребления
В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка
В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка
Происшествия, 16.07.2020
Юный водитель стащил ключи от автомобиля у родителей
Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии
Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии
Происшествия, 16.07.2020
Коронавирус пришёл и в Окинский район, который долго держался последним «чистым»
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека
Происшествия, 16.07.2020
Появился ещё один заражённый от «свадебного» очага COVID-19

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^