В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео









Потушенный микроавтобус (фото агентства ГО и ЧС):





Вчера, 15 июля, в Селенгинском районе Бурятии на трассе сгорел микроавтобус.- Ближайшая пожарная часть находится в 22 километрах от места пожара, ввиду этого на момент прибытия пожарных автомобиль горел полностью. В результате пожара микроавтобус сгорел полностью на общей площади шесть кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.Видео горящего микроавтобуса, сделанное очевидцами, появилось в группе ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ: