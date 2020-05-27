Житель Иркутской области изнасиловал и убил девушку, искавшую попутку

Пропавшую девушку искали несколько дней



В Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 25-летней девушки, пропавшей без вести несколько дней назад. Им оказался ранее не судимый 42-летний житель города Иркутска.



Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, краже и убийстве.



По версии следствия, утром 23 мая обвиняемый на автодороге вблизи села Урик увидел девушку, которая искала попутку. Мужчина предложил ей помощь, на что последняя согласилась и села в грузовой автомобиль. Проехав несколько километров в сторону села Еловка, обвиняемый свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал девушку.



- Испугавшись за содеянное, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. К сожалению, девушка не смогла выбраться и позвать на помощь. Переехав в другое место, обвиняемый, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство. Он задушил потерпевшую и закопал, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Кроме того, мужчина забрал ценные вещи девушки, а сумку закопал в лесу. В ходе проверки показаний на месте, которая проводилась сегодня ночью, обвиняемый указал, где спрятал улики преступления. Найдено место сокрытия тела, а также личные вещи погибшей.



Стоит отметить, что поиски пропавшей девушки велись в усиленном режиме, как только поступило заявление об её исчезновении. Было допрошено большое количество свидетелей, водителей транспортных средств, работники АЗС. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ключевых свидетелей, один из которых подвозил её до села Урик, что позволило в разы сократить географию поиска. Другой мужчина указал на то, что видел грузовик, в который садилась девушка.



Чтобы максимально точно установить транспортное средство и не допустить ошибки, полицейским предстояло найти его из 933 аналогичных авто, зарегистрированных в области. Здесь на помощь пришли эксперты экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Иркутской области, которые улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видеорегистратора свидетеля. Таким образом, был установлен номер автомобиля. В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска водитель грузовика был задержан.



- В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе он признал свою вину в полном объёме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе Следкома.

