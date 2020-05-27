 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Житель Иркутской области изнасиловал и убил девушку, искавшую попутку

Житель Иркутской области изнасиловал и убил девушку, искавшую попутку
Происшествия, 
Пропавшую девушку искали несколько дней

В Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 25-летней девушки, пропавшей без вести несколько дней назад. Им оказался ранее не судимый 42-летний житель города Иркутска.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, краже и убийстве.

По версии следствия, утром 23 мая обвиняемый на автодороге вблизи села Урик увидел девушку, которая искала попутку. Мужчина предложил ей помощь, на что последняя согласилась и села в грузовой автомобиль. Проехав несколько километров в сторону села Еловка, обвиняемый свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал девушку.

- Испугавшись за содеянное, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. К сожалению, девушка не смогла выбраться и позвать на помощь. Переехав в другое место, обвиняемый, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство. Он задушил потерпевшую и закопал, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, мужчина забрал ценные вещи девушки, а сумку закопал в лесу. В ходе проверки показаний на месте, которая проводилась сегодня ночью, обвиняемый указал, где спрятал улики преступления. Найдено место сокрытия тела, а также личные вещи погибшей.

Стоит отметить, что поиски пропавшей девушки велись в усиленном режиме, как только поступило заявление об её исчезновении. Было допрошено большое количество свидетелей, водителей транспортных средств, работники АЗС. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ключевых свидетелей, один из которых подвозил её до села Урик, что позволило в разы сократить географию поиска. Другой мужчина указал на то, что видел грузовик, в который садилась девушка.

Чтобы максимально точно установить транспортное средство и не допустить ошибки, полицейским предстояло найти его из 933 аналогичных авто, зарегистрированных в области. Здесь на помощь пришли эксперты экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Иркутской области, которые улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видеорегистратора свидетеля. Таким образом, был установлен номер автомобиля. В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска водитель грузовика был задержан.

- В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе он признал свою вину в полном объёме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе Следкома.
изнасилование убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
Происшествия, 27.05.2020
Первыми к тушению приступили десантники-пожарные
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
Происшествия, 27.05.2020
Пожар произошёл в местности Массив
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
Происшествия, 27.05.2020
Пьяный мужчина угрожал сожительнице и устроил разгром в доме
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
Происшествия, 27.05.2020
До приезда пожарных огонь сдерживали добровольцы и местные жители
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
Происшествия, 27.05.2020
У женщины ночью закончился бензин, и она остановилась на парковке  
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Происшествия, 27.05.2020
Мужчина развёл костер и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Происшествия, 27.05.2020
Браконьера поймали транспортные полицейские
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
Происшествия, 27.05.2020
Молодой водитель объезжал пробку по «встречке» и проехал на запрещающий сигнал  
В Иркутске женщина организовала наркопритон
В Иркутске женщина организовала наркопритон
Происшествия, 27.05.2020
Она предоставляла для употребления наркотиков свою квартиру
Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Происшествия, 27.05.2020
В Улан-Удэ поймали подозреваемого в краже, на которого полиция размещала ориентировку
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Происшествия, 27.05.2020
Для своего жениха из «американской армии» сельчанка брала кредиты

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^