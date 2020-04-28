Жителя Братска обманули на сайте знакомств

Чтобы встретиться с девушкой, он перевёл ей 28 тысяч рублей



Накануне в полицию Братска Иркутской области обратился 39-летний электромонтажник. Он рассказал, что его обманули на сайте знакомств.



В воскресный вечер мужчина разыскал подходящее объявление о знакомстве. После недолгого общения предложил девушка встретиться. Но его новая знакомая ответила, что прежде ей необходимо помочь материально.



Согласившись на такие условия, братчанин перечислил 28 тысяч рублей. После списания суммы общение внезапно прекратилось.



По предварительным сведениям, на самом деле в этот момент женщина находилась в Оренбургской области.



- По данному факту полицией проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. После завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

