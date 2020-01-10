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Срочник, расстрелявший в Забайкалье 8 сослуживцев, написал открытое письмо

Срочник, расстрелявший в Забайкалье 8 сослуживцев, написал открытое письмо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия

Рамиль Шамсутдинов, солдат-срочник, расстрелявший восьмерых сослуживцев в посёлке Горном Забайкальского края, написал открытое письмо. Его опубликовали в сообществе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «Вконтакте». Затем отец солдата подтвердил подлинность письма изданию «РБК».

В открытом послании Рамиль объяснил свои действия и принёс соболезнования семьям погибшим. Солдат заявил, что сожалеет о том, что «не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг». Рядовой добавил, что не скрывался от армии, хотел служить и защищать родину, но «не ожидал что попадёт в такой ад». По его словам, он только сейчас начал понимать сколько горя принёс людям.

(орфография сохранена)

«Я благодарю тех кто поддерживает меня и в первую очередь моего отца в этой не простой ситуации. Я сожалею о том что не смог сдержатся и пошёл на крайний шаг но у меня не было другого выхода, терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня если сможете.

Я не скрывался от Армии я хотел служить защищать Родину после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с Армией. Но я не ожидал что попаду в такой Ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю в какой момент я сорвался и пошёл на крайний шаг. Видимо сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать сколько горя я принёс людям, и сломал свою жизнь», - пишет Шамсутдинов.

Как сообщал «Байкал-Daily», бойня произошла в войсковой части 54160 в Забайкальском крае вечером 25 октября. Рамиль Шамсутдинов, призванный из Тюменской области, открыл огонь по сослуживцам вечером во время смены караула. В результате были убиты восемь человек, из них два офицера и пятеро рядовых.

В минобороны РФ заявляли, что причиной расстрела мог стать нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». В показаниях Шамсутдинова следователям говорится, что в день трагедии солдату угрожали изнасилованием.

По показаниям срочника, неуставные отношения между военнослужащими начались с первых же день службы.

В результате сам срочник и ещё несколько его сослуживцев из части в Забайкальском крае были признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».





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