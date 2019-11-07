Срочник, расстрелявший в Забайкалье 8 сослуживцев: «Меня обещали изнасиловать»

Рамиль Шамсутдинов рассказал, что толкнуло его на массовое убийство
YouTube-канал Baza обнародовал показания следователям срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего двух офицеров и шестерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. По показаниям Шамсутдинова, ему угрожали в день трагедии изнасилованием.
- В тот день они пообещали меня «опустить». Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже «опускали», я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? – цитирует показания Рамиля Шамсутдинова Baza.
Солдат также сказал, что жалеет, что случайно убил двоих неповинных ребят, но остальных ему совершенно не жалко.
По показаниям срочника, неуставные отношения между военнослужащими начались с первых же день службы.
- Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги... Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать? – говорит в показаниях Шамсутдинов.
Также срочник добавил, что при задержании его очень сильно избили.
- Я думал, если честно, что умру, - сказал он.
Минобороны РФ уже прокомментировало эту информацию. По данным федеральных СМИ, минобороны назвало показания «абсолютной ложью» и «вбросом».
Бойня произошла в войсковой части 54160 в Забайкальском крае вечером 25 октября. Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области вечером 25 октября во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. Его жертвами стали восемь человек. Ещё двое получили ранения. В минобороны РФ заявляли, что причиной расстрела мог стать нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Дедовщину в воинской части в министерстве опровергают.
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