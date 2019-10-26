20-летний солдат-срочник убил восемь человек, добивая лежачих контрольными выстрелами
Вечером 25 октября страшная трагедия произошла в воинской части в Забайкальском крае. РБК сообщает, что всё произошло в войсковой части №54160 в посёлке Горном, это ремонтно-техническая база, ранее относившаяся к военно-воздушным силам РФ.
20-летний рядовой-срочник, родом из Тюменской области, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Это произошло при смене караула.
В результате были убиты восемь человек, из них два офицера и пятеро рядовых. Life.ru опубликовал список погибших, в котором уточняется, что солдатам было от 19 лет до 21 года, погибшему капитану – 30 лет, лейтенанту – 29 лет.
Ещё два человека ранены, их жизни ничего не угрожает.
Life Shot передаёт, что убийца прослужил в этой войсковой части всего четыре месяца. Уточняется, что своим жертвам он целился именно в голову. Лежачих раненых добивал контрольными выстрелами в голову.
На месте скончались семь человек, ещё один умер уже в госпитале.
Убийца задержан. По некоторым данным, его обезоружили и связали военнослужащие этой части.
Предварительной причиной поведения солдата в минобороны России назвали нервный срыв. В министерстве обороны подчеркнули, что причиной этого стали «личные обстоятельства».
- По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, - приводит официальный комментарий минобороны «Интерфакс».
Сам стрелявший во время допроса заявил, что не жалеет о произошедшем, передаёт Ura.ru.
На место трагического инцидента вылетела специальная комиссия министерства обороны России во главе с замминистра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
«Стрелял по головам»: В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев
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