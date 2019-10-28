Улан-удэнец отрубил голову обидчику

Отрубленную голову убийца сложил в пакет и выбросил на улице



22-летний улан-удэнец отрубил голову 35-летнему приятелю, с которым поссорился. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, всё произошло 25 октября во время распития спиртных напитков в доме в Тулунже на окраине Улан-Удэ. Молодой человек весь день пил с приятелем, с которым они вместе работали на расположенной неподалёку автобазе. Вечером между ними произошёл мелкий спор, который затем перерос в ссору и драку.



В ходе потасовки хозяин дома схватил нож и нанёс им два удара в шею собутыльника. А затем во дворе взял топор и отрубил голову. Отрубленную голову он положил в пакет и позже выбросил на улице.



После этого молодой человек попытался спрятать тело в подполье, но к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следственно-оперативная группа задержала убийцу.



Задержанный признал свою вину, ему предъявлено обвинение.



