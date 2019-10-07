Улан-удэнку ограбили в подъезде собственного дома

Житель Заиграевского района ограбил женщину



32-летний житель Заиграевского района обвиняется в совершении грабежа в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчина, приехавший в Улан-Удэ в гости к родственнице, отнял сумку с деньгами и лекарствами у 63-летней горожанки. Женщина поздним вечером возвращалась с работы домой.



Подозреваемый забежал за ней в подъезд дома, и пока она открывала дверь тамбура, выхватил из её рук сумку и скрылся. Ущерб составил 5600 рублей.



По «горячим следам» подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. Он находился в состоянии опьянения.



Похищенные две тысяч рублей у него изъяты. От сумки грабитель избавился.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



За совершённое преступление мужчине грозит до четырёх лет колонии.

