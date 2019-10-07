Улан-удэнку ограбили в подъезде собственного дома

Житель Заиграевского района ограбил женщину
32-летний житель Заиграевского района обвиняется в совершении грабежа в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина, приехавший в Улан-Удэ в гости к родственнице, отнял сумку с деньгами и лекарствами у 63-летней горожанки. Женщина поздним вечером возвращалась с работы домой.
Подозреваемый забежал за ней в подъезд дома, и пока она открывала дверь тамбура, выхватил из её рук сумку и скрылся. Ущерб составил 5600 рублей.
По «горячим следам» подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. Он находился в состоянии опьянения.
Похищенные две тысяч рублей у него изъяты. От сумки грабитель избавился.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
За совершённое преступление мужчине грозит до четырёх лет колонии.
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