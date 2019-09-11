Забайкальцам вернули украденные велосипеды

Один из велосипедов украл парень, возвращаясь с дискотеки



Заявление о краже имущества поступило в полицию в Хилокском районе днём 10 сентября. В мае этого года неизвестные украли у жительницы Могзона велосипед «Стелс», который она оставила без присмотра на улице во дворе своего многоквартирного дома. Обнаружив пропажу, женщина пыталась найти его самостоятельно. После безуспешных попыток она обратилась в полицию.



Позже установили подозреваемого. Им оказался односельчанин потерпевшей. Выяснилось, что кражу молодой человек совершил, возвращаясь с дискотеки. Велосипед он спрятал в своём огороде, прикрыв травой. В настоящее время имущество изъято и возвращено владелице.



Также кража велосипеда произошла в посёлке Чернышевск. Сотрудники уголовного розыска раскрыли его еще до поступления заявления от потерпевшего. Оказалось, что мужчина оставил его без присмотра в подъезде дома. Этим воспользовался местный житель и совершил кражу. Украденный транспорт возвращён владельцу.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

