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В Улан-Удэ микроавтобус сбил студентку

В Улан-Удэ микроавтобус сбил студентку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девушка переходила дорогу не по «зебре»

Накануне, 8 апреля, около 15:40 водитель микроавтобуса «ГАЗ 32212» сбил 16-летнюю студентку. Авария произошла на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ.

Девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, проезжую часть она пересекала справа налево по ходу движения автомобилей.

Пострадавшую с ушибом головного мозга, ушибом коленных суставов, левого голеностопного сустава в состоянии травматического шока первой степени госпитализировали в ДРКБ.

Как сообщается в оперативной сводке по городу, всего с начала года в Улан-Удэ произошло 39 ДТП, в них погибло 6 человек, ещё 42 травмировано. За аналогичный период прошлого года случилось 170 ДТП, погибло 3, а травмировано было 207 человек.
ДТП
 
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