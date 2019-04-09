Девушка переходила дорогу не по «зебре»
Накануне, 8 апреля, около 15:40 водитель микроавтобуса «ГАЗ 32212» сбил 16-летнюю студентку. Авария произошла на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ.
Девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, проезжую часть она пересекала справа налево по ходу движения автомобилей.
Пострадавшую с ушибом головного мозга, ушибом коленных суставов, левого голеностопного сустава в состоянии травматического шока первой степени госпитализировали в ДРКБ.
Как сообщается в оперативной сводке по городу, всего с начала года в Улан-Удэ произошло 39 ДТП, в них погибло 6 человек, ещё 42 травмировано. За аналогичный период прошлого года случилось 170 ДТП, погибло 3, а травмировано было 207 человек.
В Улан-Удэ микроавтобус сбил студентку
Происшествия, Фото:
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