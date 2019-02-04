Бывшего мэра района Иркутской области и его зама отправили в колонию строгого режима

Они планировали получить крупную взятку



Суд вынес приговор экс-мэру Казачинско-Ленского района Иркутской области Александру Абраменко и его бывшему первому заместителю Артему Амосову. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В феврале 2017 года Абраменко и Амосов получили часть взятки в размере 2,5 млн рублей. Деньги дал подрядчик, строивший в рамках муниципального контракта полигон твёрдых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе.



- Данные чиновники допустили финансовые нарушения в процессе приёма части выполненных работ. Они необоснованно увеличивали стоимость работ, подписывая соответствующие документы, включая в них непредвиденные расходы на сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, администрация района за подписью Абраменко в нарушение условий контракта заключила с подрядчиком дополнительное соглашение, предусматривающее аванс исполнителю работ. По факту сумма муниципального контракта была выплачена подрядчику в полном объёме, несмотря на то, что работы подрядчика в полном объёме выполнены не были, - уточняют в Следственном управлении.



Планируемая сумма взятки составляла 5 млн рублей. По договоренности с подрядчиком, встречи с которым чиновниками проводились неоднократно с сентября 2016 по февраль 2017 года, данная сумма должна была быть выплачена в два этапа. При передаче первой взятки мэр и его первый зам были задержаны.



В ходе расследования уголовного дела проведены многочисленные обыски и выемки, получены заключения фоноскопической, лингвистической и других судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 11 томов. Само уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.



Приговором районного суда Абраменко и Амосов признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



