Улан-удэнец с ножом напал на таксиста

Злоумышленник требовал деньги
21 января ночью в полицию Улан-Удэ обратился 20-летний водитель такси с заявлением о том, что пассажир, требуя деньги, напал на него с ножом.
Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал машину для поездки из Октябрьского района в Железнодорожный. Когда такси прибыло на место, пассажир напал на водителя, и, угрожая ножом, потребовал у него деньги.
Вместе с прибывшими на подмогу коллегами – водителями такси подозреваемый был задержан и передан полиции.
В отношении 46-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Студент стащил телефон у посетительницы во время танца
Горели баня и мусор
В жуткой аварии никто, к счастью, не пострадал
Гараж выгорел изнутри
После ДТП иномарка загорелась. ВИДЕО
Парень совершил преступление во время условного осуждения
Они украли 35 тысяч рублей
ДТП спровоцировало пробку на ПВЗ. ВИДЕО
Незнакомцы «отплатили» пенсионеру за помощь хищением денег
Сотрудники полиции задержали гражданина, пытавшегося устроить пожар в жилом помещении
Полицейские задержали подозреваемого в угоне транспортного средства
Грабитель также был замечен в афере с арендой квартиры
На одном из пожаров огонь повредил машину
Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки
Виновника несчастного случая оштрафовали