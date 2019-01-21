Улан-удэнец с ножом напал на таксиста



21 января ночью в полицию Улан-Удэ обратился 20-летний водитель такси с заявлением о том, что пассажир, требуя деньги, напал на него с ножом.



Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал машину для поездки из Октябрьского района в Железнодорожный. Когда такси прибыло на место, пассажир напал на водителя, и, угрожая ножом, потребовал у него деньги.



Вместе с прибывшими на подмогу коллегами – водителями такси подозреваемый был задержан и передан полиции.



В отношении 46-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

