В Улан-Удэ автолюбительница устроила ДТП

В аварии столкнулись две «Тойоты»
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 12 января, в Улан-Удэ на улице Дальневосточная произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, девушка за рулём «Тойты Ист» врезалась в «Тойоту Виш». К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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