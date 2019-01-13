В Улан-Удэ ребёнок на «ватрушке» скатился под колёса грузовика

Накануне, 13 января, в Улан-Удэ около 14:30 часов под колёса грузовика «MMC FUSO CANTER» попал несовершеннолетний. ДТП произошло на улице Краснодонская.Ребёнок скатился на так называемой «ватрушке» на проезжую часть с прилегающей территории. Пешеход получил тупую травму живота, ушиб лёгкого. Его госпитализировали в ДРКБ.Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 8 ДТП, в них погиб 1 человек, травмировано – 7, сообщается в оперативной сводке по городу.