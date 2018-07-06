В Бурятии локализовали пожар в нацпарке

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидированы 3 лесных пожара



Леса горели на территории Северо-Байкальского и Тарбагатайского районов на общей площади около 37 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Лесной пожар в Баргузинском районе на территории Забайкальского национального парка локализован на площади около 18 га.



За сутки на тушении работало более 120 человек из числа лесной охраны и пожарных парашютистов «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» и федерального резерва «Авиалесоохрана». Привлечено 11 единиц лесопожарной техники.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.





