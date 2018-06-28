Маршрут вагонов пришлось изменить
Накануне около восьми вечера на перекрёстке улиц Ключевская – Тулаева в Улан-Удэ оборвалась растяжка токоприёмника трамвая, следовавшего по маршруту № 4.
Движение вагонов пришлось изменить. Время простоя составило полтора часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Улан-Удэ на ходу загорелся трамвай. Возгорание произошло из-за короткого замыкания во время дождя. К счастью, обошлось без пострадавших. Тогда «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управления трамвая» объяснили, что инцидент произошёл из-за того, что вагоны старые.
В улан-удэнском трамвае на ходу оборвались провода
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