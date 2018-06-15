Трамвай загорелся из-за сегодняшнего дождя
Сегодня в половине пятого дня на улице 502 км. в Улан-Удэ произошло возгорание трамвая. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая», произошло короткое замыкание из-за дождя.
- Водитель трамвая и кондуктор самостоятельно ликвидировали возгорание. Время простоя составило 10 минут. Сейчас движение восстановлено, - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».
В момент происшествия в трамвае находились пассажиры, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
В управлении комментируют, что инцидент произошёл из-за того, что вагоны старые и требуют замены.
В Улан-Удэ на ходу загорелся трамвай
Происшествия, Фото:
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