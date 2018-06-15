В Улан-Удэ на ходу загорелся трамвай

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ

Трамвай загорелся из-за сегодняшнего дождя



Сегодня в половине пятого дня на улице 502 км. в Улан-Удэ произошло возгорание трамвая. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая», произошло короткое замыкание из-за дождя.



- Водитель трамвая и кондуктор самостоятельно ликвидировали возгорание. Время простоя составило 10 минут. Сейчас движение восстановлено, - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».



В момент происшествия в трамвае находились пассажиры, но, к счастью, обошлось без пострадавших.



В управлении комментируют, что инцидент произошёл из-за того, что вагоны старые и требуют замены.

