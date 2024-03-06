Заозёрный навсегда сольётся с Гусиноозёрском
Следом за посёлком Загустай к Гусиноозёрску решили присоединить ещё один – Заозёрный. Об этом власти республики попросил совет депутатов Селенгинского района. Сам населённый пункт упразднят.
Ходатайство народных избранников уже одобрили в правительстве республики. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ вступил в силу.
Теперь решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос о слиянии Заозёрного с Гусиноозёрском рассмотрят на одной из очередных сессий.
В заключении правительства говорится, что муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самого райцентра, Загустая (до недавнего времени) и посёлка Заозёрный. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.
Ещё в 2012 году райсовет утвердил новый генплан городского поселения, согласно которому Заозёрный является частью Гусиноозёрска. Их соединяет грунтовая дорога. После присоединения первый утратит самостоятельный статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии.
Согласно актам от 25 сентября 2019-го и 1 октября 2022 года, в посёлке никто не живёт. Людей расселили и все они перебрались в районный центр – в маневренный фонд. В Заозёрном осталось 11 многоквартирных домов, которые находятся в заброшенном состоянии. Окна в квартирах выбиты, полы, балконы и крыши разобраны, отопления нет. Кроме того, блага цивилизации отсутствуют в местной школе и детском саду. Официальное присоединение населённого пункта к Гусиноозёрску призвано упростить порядок и процедуру финансирования на его восстановление и развитие.
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
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