На севере Бурятии пройдёт всероссийский конкурс творческих коллективов

Участники посоревнуются в цирковом искусстве, хореографии, театральном искусстве, вокале и других номинациях



С 18 по 22 июля в Бурятии состоится первый всероссийский фестиваль-конкурс детских, юношеских и взрослых творческих коллективов «На Байкал!». Местом проведения станет дом культуры «Байкал» в городе Северобайкальск.



В конкурсе примут участие творческие коллективы в возрастных категориях: до 6 лет (включительно), от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 19 до 25 лет, старше 25 лет, смешанная группа. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не более 30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. Хронометраж каждого творческого номера - не более 5 минут. Приём заявок на конкурс производится до 3 июня.



Участники посоревнуются в номинациях: «Цирковое искусство», «Хореография», «Театральное искусство», «Вокал», «Фотография» и «Театр мод». Также будет специальная номинация, которая предполагает любое творческое выступление солиста или коллектива в любой форме. Основной критерий оценки выступления – соответствие заданной тематике. Формы участия во всех номинациях: соло, дуэт, трио, квартет, малые формы (5-8 человек), массовые номера (9 и более человек). Каждый участник может заявиться на участие в нескольких номинациях, направлениях и жанрах.



Также в рамках конкурса для гостей и жителей Северобайкальска пройдёт фестиваль творчества и искусства, где каждый желающий может принять участие в квесте, жонглёрском баттле, гала-концерте лучших творческих коллективов России, творческих мастер-классах по современной хореографии, жонглированию, фотографии и прочим направлениям.



Возрастное ограничение: 6+.

