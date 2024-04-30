В Бурятии покрасили «Генерал - танк»

Активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» покрасили «Генерал-танк», который установлен в сквере Победы в городе Закаменск. Здесь вовсю готовятся к празднованию Дня Победы.
- Благодарим активистов движения за оказанную помощь! – обратились к ребятам в администрации МО ГП «Город Закаменск».
Как сообщал «Байкал-Daily», «Генерал - танк» в Закаменске появился в 2015 году. Его установили в честь ветеранов тружеников тыла Джидинского вольфрамомолибденового комбината. В годы войны комбинат был одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны. Сплав закаменского вольфрама с железом дал высококачественную и инструментальную легированную сталь. Во время войны эта сталь шла на изготовление броневых плит, солдатских касок и щитков пулемётов, пушек, деталей радиоламп, применялась в танках и самолётостроении.
Танк закаменцам передала одна из военных частей станции Дивизионная.