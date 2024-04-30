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В Бурятии покрасили «Генерал - танк»

В Бурятии покрасили «Генерал - танк»
Общество,  Фото:Администрация МО ГП "Город Закаменск"
Памятник установлен в Закаменске

Активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» покрасили «Генерал-танк», который установлен в сквере Победы в городе Закаменск. Здесь вовсю готовятся к празднованию Дня Победы.

- Благодарим активистов движения за оказанную помощь! – обратились к ребятам в администрации МО ГП «Город Закаменск».


Как сообщал «Байкал-Daily», «Генерал - танк» в Закаменске появился в 2015 году. Его установили в честь ветеранов тружеников тыла Джидинского вольфрамомолибденового комбината. В годы войны комбинат был одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны. Сплав закаменского вольфрама с железом дал высококачественную и инструментальную легированную сталь. Во время войны эта сталь шла на изготовление броневых плит, солдатских касок и щитков пулемётов, пушек, деталей радиоламп, применялась в танках и самолётостроении.

Танк закаменцам передала одна из военных частей станции Дивизионная.

День Победы благоустройство

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